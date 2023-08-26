دائرة الصحة المدرسية بغزة تستكمل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي

غزة/سما/

قالت دائرة الصحة المدرسية بالإدارة العامة للرعاية الأولية في وزارة الصحة إنها استكملت استعداداتها بنجاح لاستقبال العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، حيث أتمت سلسلة من التدابير والترتيبات لتأمين بيئة صحية آمنة ومحفزة للطلاب.

وقال مدير دائرة الصحة المدرسية في وزارة الصحة أ. معين الكريري، اليوم السبت، إن إدارته عقدت بالتعاون مع الإدارة العامة للصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم اجتماعاً مشتركاً تم خلاله تم فيها تحديد الاحتياجات والأهداف المشتركة للسنة الدراسية الجديدة.

ولفت أ. الكريري إلى جملة الإجراءات التي نفذتها دائرته والتي شملت، تجهيز “فرق الكشف الطبي” لـ 7 مديريات في قطاع غزة، حيث تضم الفرق فريقًا من الأطباء والممرضين والمثقفين الصحيين وأخصائيي البصريات وأخصائيي السمع، بالإضافة لطبيب أسنان.

وأشار مدير دائرة الصحة المدرسية، إلى أنه سيتم فحص نظر وسمع لجميع الطلبة المستهدفين في مرحلة (الصف الأول الابتدائي) بالإضافة للكشف السني، إلى جانب تجهيز الفرق الطبية والفنية للكشف والتقصي للأطفال ضمن المستوى الأول والسابع والعاشر.

وأوضح الكريري، أنه سيتم البدء بتطعيم طلاب الصف الاول الابتدائي وطلبة الصف التاسع ضد التيتانوس ومرض الدفتيريا بالإضافة لنقط ضد شلل الأطفال.

وذكر أن الدائرة قامت بتجهيز الفرق الطبية والفنية للكشف والتقصي للأطفال في المستويات الدراسية (الأول، والسابع، والعاشر)، بحيث تم تعزيز فرق الكشف الطبي بطبيبين من أطباء الرعاية الأولية لكل فريق لتحقيق تغطية أوسع.

وبين أ. الكريري أن دائرته عمدت إلى تعزيز التثقيف الصحي لدى طلبة المدارس، حيث تم تحديد رسائل صحية مهمة سيتم تضمينها في برنامج التثقيف الصحي في المدارس، هذه الرسائل تشمل مواضيع متعددة مثل الرياضة والنشاط الجسماني والحد من السمنة والنظافة الشخصية والحد من الحوادث بالإضافة للتغذية السليمة بهدف زرع الوعي الصحي وتبني عادات حياة صحية بين الطلاب.