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حماس ترفض تصريحات جمهورية سيراليون

السبت 26 أغسطس 2023 03:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس ترفض تصريحات جمهورية سيراليون



غزة/سما/

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع رفض حركته للتصريحات التي صدرت عن رئاسة جمهورية سيراليون، والتي قالت فيها إنها على استعداد لفتح سفارة لها في القدس المحتلة.

ودعا القانوع السبت في تصريح صحفي"، حكومة سيراليون إلى العدول عن هذا الموقف الخاطئ، والوقوف إلى جانب قضية شعبنا الفلسطيني العادلة.

وقال القانوع : "إن هذا الموقف المؤسف يأتي من قبل حكومة سيراليون في وقت يشتد فيه الإجرام والإرهاب الإسرائيلي بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

وأضاف " وهذا يعتبر بمثابة ضوءًا أخضرَ لجيش الاحتلال ومستوطنيه لمواصلة انتهاكاتهم وقضمهم للأرض الفلسطينية وفي مقدمتها القدس المحتلة".

واعتبر القانوع هذا الموقف تعَدّياً على حقوق شعبنا، ودعماً للاحتلال الفاشي لأرضنا الفلسطينية.

#سيراليون

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