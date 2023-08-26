هبة الكرامة: "العليا الإسرائيلية" ترد استئناف الأسير آدم سكافي من حيفا

حيفا/سما/

ردّت المحكمة العليا، اليوم السبت، طلب الاستئناف الذي قدمه محامي الدفاع، خالد محاجنة، عن معتقل هبة الكرامة، آدم سكافي البالغ من العمر 20 عاما من حيفا، ضد قرار عقوبته بالسجن لمدة 8 سنوات على خلفية إدانته بالمشاركة في أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021.

وكانت وحدات من الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك"، قد اعتقلا سكافي في تموز/يوليو 2021، على خلفية الأحداث التي اندلعت قبل شهرين من اعتقاله في حيفا، والتي هاجم فيها مستوطنون مركبات ومنازل لفلسطينيين في حيفا خلال أحداث هبة الكرامة.

وكانت قد أصدرت المحكمة المركزية في حيفا في تاريخ 10 من أيلول/ سبتمبر 2021 قرارا بعقوبة السجن لمدة ثمانية سنوات على سكافي.

وقالت حنان ترك والدة آدم سكافي تعقيبا على رفض قرار الاستئناف "عند الله تلتقي الخصوم" ابني تعرض للظلم رغم براءته من جميع التهم الموجهة ضده، وللأسف نحن نعيش بظرف يتم معاقبة الأبرياء وتعرض شبابنا للظلم بسبب الأحكام الجائرة، يقيني بالله بأنه الحكم والعدل ولن يخيب ظني به".