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الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات

السبت 26 أغسطس 2023 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يجيز لقاحا يحمي الأطفال من التهاب القصيبات



وكالات / سما/

أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أجازت طرح لقاح هو الأول من نوعه يُعطى للنساء الحوامل لحماية الأطفال من التهاب القصيبات، وهو عدوى تصيب الجهاز التنفسي.

وهذا اللقاح الذي تنتجه شركة الأدوية العملاقة "فايزر"، واسمه التجاري "أبريسفو" (Abrysvo)، يستهدف الفيروس المخلوي التنفسي الذي يصيب خصوصاً الأطفال الصغار.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية قد أجازت في تموز/يوليو الماضي هذا اللقاح المخصص لحماية كل من الرضع، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق.

وأجيز هذا اللقاح في أيار/مايو في الولايات المتحدة لمن تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق. وسمحت به السلطات الأميركية المختصة الاثنين للنساء الحوامل.

وأوضحت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كيرياكيدس، في بيان، أن "هذا اللقاح يمكن أن يساعد مع اقتراب فصلَي الخريف والشتاء في منع العواقب الوخيمة للفيروس المخلوي التنفسي على الأفراد الأكثر عرضة".

وأبرزت أهميتها الكبيرة "للأطفال الذين يُشكّل الفيروس المخلوي التنفسي أحد الأسباب الرئيسية لإدخالهم المستشفيات في الاتحاد الأوروبي".

ويمكن هذا الفيروس الشديد العدوى أن يسبب الالتهاب الرئوي والتهاب القصيبات، ما يؤدي إلى آلاف الوفيات والحالات التي تستدعي دخول المستشفى في كل أنحاء العالم.

كذلك أجاز الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الآونة الأخيرة استخدام دواء وقائي من التهاب القصيبات توصلت إليه شركتا "أسترازينيكا" و"سانوفي"، هو نيرسيفيماب، الذي يباع تحت اسم "بيفورتوس" (Beyfortus)، وهو مخصص للرضع. وهذا العلاج ليس لقاحاً بالمعنى الدقيق للكلمة، لكنه يحقق الغرض الوقائي نفسه.

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