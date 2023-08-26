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نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الجريح أنور عبد الغني

السبت 26 أغسطس 2023 03:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الجريح أنور عبد الغني



رام الله/سما/

حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الجريح المعتقل أنور عصام عبد الغني (21 عامًا) من بلدة صيدا/ طولكرم، والذي تعرض لإصابة برصاص جيش الاحتلال، خلال مداهمة منزل عائلته، فجر يوم الأربعاء الماضي 23/8/2023.

وأوضح نادي الأسير، أنّ الجريح عبد الغني، تعرض لإصابة (خطرة) في (الفخذين)، ووفقًا للمعلومات المتوفرة فإنه خضع لعملية جراحية، وما يزال يخضع للعلاج في مستشفى (رمبام) الإسرائيليّ.

وفي هذا الإطار لفت نادي الأسير، إلى أنّ قوات الاحتلال، وإلى جانب التّصعيد من حملات الاعتقال، وتكثيف الجرائم بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، فقد صعّدت كذلك من اعتقال الجرحى، سواء من أصيبوا بالرصاص واعتقلوا لاحقًا، أو من أصيبوا خلال عملية اعتقالهم. 

يُشار إلى أنّ الاحتلال صعّد خلال الأيام القليلة الماضية من عمليات الاعتقال والتي طالت منذ يوم الثلاثاء، أكثر من 120 معتقلا.

#نادي الاسير الفلسطيني #الجريح المعتقل أنور عصام عبد الغني

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