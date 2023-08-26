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جنين تشيع جثمان الشهيد عز الدين كنعان إلى مثواه الأخير

السبت 26 أغسطس 2023 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين تشيع جثمان الشهيد عز الدين كنعان إلى مثواه الأخير



جنين/سما/

شيع آلاف المواطنين في محافظة جنين، اليوم السبت، جثمان الشهيد عز الدين محمود كنعان، من بلدة جبع جنوبا، الذي ارتقى إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي.

وانطلقت مسيرة التشييع من مستشفى جنين الحكومي، وجابت شوارع جنين، وصولا إلى مسقط رأسه في جبع، وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وعدوانه المستمر، رافعين جثمان الشهيد على الأكتاف، حيث ألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمانه الطاهر، ومن ثم أديت صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة البلدة.

وألقيت عدة كلمات، منها كلمة إقليم حركة فتح في جنين والتي نعت الشهيد، وأكدت السير على درب الشهداء، مشددة على أهمية الوحدة الوطنية من أجل التصدي للاحتلال وعدوانه.

ودعت الحركة كل أحرار العالم إلى الوقوف لجانب شعبنا الذي يتعرض لإرهاب وجرائم منظمة من قبل الاحتلال، التي لن تثني شعبنا عن مواصلة نضاله حتى إحقاق حقوقنا المشروعة في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وتبييض السجون من كافة الأسرى.

وكان الشهيد عز الدين (20 عاما) قد أصيب بجروح حرجة عقب استهدافه من قبل قناص في جيش الاحتلال برصاصة في رأسه، خلال توجهه للتبرع بالدم لصالح المصابين بالعدوان على جنين أوائل الشهر الماضي.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم جنين فجر الثالث من تموز/ يوليو الماضي مدعومة بالطائرات الحربية، واستشهد في الاقتحام الذي وصف بالأعنف منذ عملية الاجتياح الإسرائيلي للضفة الغربية عام 2002، حوالي 13 مواطنا، بينهم 5 أطفال، فيما أصيب 140 مواطنا بينهم 30 بحالة خطرة.

#جنين

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