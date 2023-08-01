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صورة.. كتائب القسام تتبنى رسمياً عملية حوارة

السبت 26 أغسطس 2023 01:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. كتائب القسام تتبنى رسمياً عملية حوارة



الضفة المحتلة / سما /

 

تبنت كتائب القسام الشهيد عزالدين القسام بالضفة الغربية المحتلة، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء اليوم السبت، عملية حوارة الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل إسرائيليين إثنين قبل 7 أيام جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ونشرت صفحة القسام بالضفة، صورة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تلغرام"، تشير إلى تبنيها لعميلة حوارة الأخيرة، بجانب صورة عملية حوارة في 26 من شهر فبراير الماضي، والتي نفذها الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة.

وقُتل مستوطنان إسرائيليان إثرعملية إطلاق نار، في بلدة حوارة قرب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.​

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن منفذ العملية وصل إلى موقع الإطلاق مشيا على الأقدام وأطلق النار من مسافة قصيرة.

 

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#كتائب القسام #عملية حوارة

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