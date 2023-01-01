  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

57 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 68 مطلوباً الأسبوع الماضي

السبت 26 أغسطس 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
57 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 68 مطلوباً الأسبوع الماضي



اريحا / سما /

تنقل أكثر من 57 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي فيما أوقفت الشرطة 68 مطلوباً للعدالة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (29282) شخصاً فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (27829) شخصاً وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (68) مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر سواءً أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على إختلاف تقسيماتها .

وأضافت الشرطة أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لجميع المواطنين حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية .

#معبر الكرامة #مسافر #الشرطة #المغادرين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هناك إدراك متزايد في "إسرائيل" لاتخاذ خطوة عسكرية ضد غزة ولكن..

مقتل مواطن طعنا داخل مسجد غرب رام الله

صحيفة عبرية: نموذج التجنيد الجديد لحماس يقلق "إسرائيل"

هآرتس: للسيسي ونصر الله مصلحة مشتركة في عدم ارتفاع حدة التصعيد بالضفة

هل يهرب نتنياهو من أزمته الداخلية بحرب على غزة؟

نتنياهو يبرر تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

يُتابعها 60 مليون شخص.. بيلا حديد ترد على تصريحات بن غفير وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة تكشف عن شرط "حماس" مقابل وقف العمليات بالضفة

الأمن الفلسطيني

إسرائيل تحذر السلطة: عناصر الأمن الفلسطيني عرضة للعمل مع جهات جنائية أو "إرهابية"

الاغتيالات

صحيفة عربية: مصر تبذل جهوداً لمنع عملية عسكرية في غزة وتفشل في الحصول على تعهد من الاحتلال

مدارس

بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد بقطاع غزة

العاروري يتحدث عن تهديدات الاحتلال والمواجهة الشاملة و الخلاف الفلسطيني القائم..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية