57 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة وتوقيف 68 مطلوباً الأسبوع الماضي

اريحا / سما /

تنقل أكثر من 57 ألف مواطن ومواطنة وزائر عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي فيما أوقفت الشرطة 68 مطلوباً للعدالة .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة أن عدد المغادرين خلال الأسبوع بلغ (29282) شخصاً فيما بلغ عدد المسافرين القادمين (27829) شخصاً وأن حركة المسافرين كانت متوسطة .

وأشارت إلى أن شرطة المعبر قبضت خلال الفترة نفسها على (68) مطلوباً للقضاء وممنوعاً من السفر سواءً أثناء محاولتهم المغادرة عبر المعبر أو ترقب وصولهم أثناء دخولهم للأراضي الفلسطينية وهم مطلوبون في قضايا مرفوعة أمام المحاكم الفلسطينية على إختلاف تقسيماتها .

وأضافت الشرطة أن جميع الأجهزة الأمنية والمدنية في الإدارة العامة للمعابر والحدود قدمت العديد من التسهيلات والخدمات لجميع المواطنين حيث تم التنسيق للحالات المرضية للسفر ما بين جانبي المعبر في مركبات الإسعاف الفلسطينية .