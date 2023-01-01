"الطب المخبري" تطالب بلجنة تحقيق في وجود خطأ طبي اثناء علاج سالي البيطار

رام الله / سما /

طالبت نقابة الطب المخبري في فلسطين، اليوم السبت، وزيرة الصحة مي كيلة، بتشكيل لجنة تحقيق حول وجود خطأ طبي من عدمه أثناء علاج عضوة النقابة سالي البيطار التي أصيبت في اجتياح جنين، وتم استئصال احدى كليتيها.

وقالت النقابة في بيان صحفي: "بناء على شكوى من الاهل لنقابة الطب المخبري، فإننا نشدد على مطلب تشكيل لجنة تحقيق من ذوي الاختصاص مشهود لهم بالصدق والامانة والشرق والاستقامة، وبحضور محامي النقابة كعضو في اللجنة للمتابعة بشكل حثيث هذا التحقيق وان النقابة جاهزة لتقديم الادلة المادية وشهادة الشهود".

ودعت النقابة وزارة الصحة لمتابعة علاج البيطار حتى شفائها التام، محذرة من ان كل محاولات طمس الحقيقة لن تنجح.

واختتمت النقابة بيانها بالتحذير قائلة: "في حال عدم القيام بما ذكر فإن نقابة الطب المخبري ومعها كل النقابات الصحية ستقول كلمتها ميدانيا، ليفهم البعض أننا لا نبيع مواقف وانما افعال سيراها القريب والبعيد".