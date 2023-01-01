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ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس ومدة غيابه

السبت 26 أغسطس 2023 01:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يعلن إصابة فينيسيوس ومدة غيابه



وكالات / سما /

كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، مدة غياب المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد إصابته.

وتعرص فينيسيوس للإصابة أمام سيلتا فيغو أمس الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني، وغادر المباراة في الدقيقة 18 وشارك مكانه خوسيلو.

وكشف أنشيلوتي عن شعور فينيسيوس بآلام عضلية في الساق، وأكد غياب المهاجم البرازيلي عن مواجهة خيتافي في الجولة الرابعة من الليغا يوم 3 سبتمبر المقبل.

وأضاف مدرب ريال مدريد: "لا أظن أنها إصابة بالغة، فينيسيوس أراد الاستمرار بعدها، لذا شعر بالضيق عند استبداله".

وتابع "لن يلعب فينيسيوس أمام خيتافي، لكنه سيتعافى خلال فترة التوقف الدولي، خروجه كلفنا الكثير أمام سيلتا؛ لأننا لم نجد المساحات خلف دفاع سيلتا فيغو".

وأكد أنشيلوتي أن ريال مدريد لن يسعى للتعاقد مع مزيد من اللاعبين، لأنه يرى أن فريقه قوي رغم تعرض الحارس تيبو كورتوا والمدافع إيدير ميليتاو لإصابات خطيرة، ومغادرة كريم بنزيما.

وقال المدرب الإيطالي: "إنها تشكيلة متكاملة، إذا كنا قادرين على الفوز دون كورتوا وميليتاو وبنزيما وفينيسيوس، فهذا يعني أن الفريق بحالة جيدة، لقد أبلوا بلاء حسنا".

وقالت صحيفة "ماركا" إن فينيسيوس يعاني من انزعاجات في المنطقة الخلفية للقدم اليمنى، وإنه حال تأكد الإصابة سيغيب عن مواجهتي ريال مدريد أمام خيتافي وريال سوسييداد في الجولتين الرابعة والخامسة من الليغا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه خيتافي قبل فترة التوقف الدولي، على أن يلعب مع ريال سوسييداد يوم 17 سبتمبر.

وشارك فينيسيوس أساسيا في أول 3 مباريات في الليغا، بواقع 80 دقيقة أمام أتلتيك بلباو، لم يسجل فيها ولم يصنع، و90 دقيقة أمام ألميريا، سجل فيها هدفا، قبل أن يغادر مبكرا أمام سيلتا فيغو بسبب الإصابة.

وسجل النجم الإنجليزي جود بيلينغهام هدف ريال مدريد الوحيد، من ضربة رأس في الدقيقة 81 ليحقق ريال مدريد ثالث فوز له في الليغا.

وسجل بيلينغهام هدفا على أتلتيك بلباو وهدفين على ألميريا وهدفا على سيلتا فيغو ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في أول 3 مباريات رسمية مع ريال مدريد.

#فينيسيوس #ريال مدريد #اصابة #أنشيلوتي

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