الاحتلال يعيق حركة تنقل المواطنين جنوب طولكرم

طولكرم / سما /

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حركة تنقل المواطنين، عبر حاجزي شوفة العسكري جنوب شرق طولكرم، وعناب شرق المحافظة، وشددت من إجراءاتها عليهما.

وذكر مواطنون ، أن قوات الاحتلال أوقفت المركبات من جميع الاتجاهات، وأجرت عملية تفتيش فيها ودققت في هويات سائقيها وركابيها، واحتجزت عددا منهم واخضعتهم للاستجواب، ما أدى إلى حدوث اختناقات مرورية بالمكان.

وتتعمد قوات الاحتلال يوميا وبين الحين والآخر، إعاقة تنقل المواطنين ومركباتهم من سكان المحافظة وخارجها عبر الحاجزين، من خلال إغلاقه بشكل مفاجئ، ومنعهم من المرور، واحتجازهم في طوابير لوقت طويل.