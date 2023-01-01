تعليم غزة و"أونروا": تمت تهيئة الأجواء المناسبة لبدء العام الدراسي الجديد

غزة / سما /

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة د. خالد أبو ندى: "نسعى دائمًا إلى تقديم أفضل خدمة للطلبة وذويهم، وقررنا بإعلام أولياء الأمور بمدرسة وصف الطالب قبل بدء العام".

وأضاف في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، اليوم الإثنين 26 أغسطس 2023: "بدأنا في العام الماضي من تقديم الخدمة من شركات النظافة على بعض المدارس وهذا العام تم توسيع الخدمة على مستوى قطاع غزة".

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز المدارس لاستقبال الطلاب قبل يومين من قبل شركات النظافة، مبينًا أن الوزارة طلبت من مدراء المدارس بأن يكون هذا العام عام مميز من خلال استقبال الطلاب بطريقة مميزة.

وبدوره، قال مدير دائرة التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة "أونروا" فريد أبو عاذرة: إن "العام الدراسي بدأ بكل سهولة ويسر حيث توجه أكثر من 299 ألف طالب وطالبة إلى 288 مدرسة في قطاع غزة لوكالة الغوث".

وأشار في تصريح إذاعي لـ"صوت الأقصى"، إلى أن الوكالة قامت بتهيئة الأجواء لبدء عام دراسي ناجح، وتم استيعاب 1970 معلم ومعلمة هذا العام، منوهًا إلى أن اليوم يكون لتهيئة الأجواء للطلاب بالأنشطة الترفيهية والدعم النفسي.