نائب لبناني: ندرك جيدًا خطورة ما تحاول تل أبيب فعله بشأن قوات "اليونيفيل"

بيروت / سما /

قال النائب في البرلمان اللبناني ​قاسم هاشم، إن "إسرائيل" متورطة في محاولة تغيير قواعد عمل قوات "اليونيفيل" في لبنان، في إشارة إلى المشروع المقترح طرحه أمام مجلس الأمن الدولي لتمديد عمل القوات الدولية في لبنان.



وأضاف "هاشم​" في تصريح صحفي، أن لبنان تحرك منذ فترة لتجديد مهمة القوة الدولية وإستمرار عملها وفق ​القرار 1701​، موضحاً أن الخلل هو في فقرة تتعلق بعمل "اليونيفيل" دون مواكبة من الجيش اللبناني، لافتاً إلى أن الجديد، في الوقت الراهن، هو محاولات الجانب الإسرائيلي تغيير قواعد عمل القوات الدولية، بمعزل عن التنسيق مع الجيش، بحسب تصريحاته لموقع "النشرة" اللبناني.



وأوضح النائب اللبناني أن بيروت تدرك جيدا خطورة ما تحاول تل أبيب القيام به، ولذلك كانت التحركات لإبقاء الأمور على ما هي عليه، مطالباً الحكومة بالتأكيد على دور "اليونيفيل" كما هو، أي بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ويؤكد أن لبنان يلتزم بكل مواد القرار 1701، لكن إسرائيل لم تكتفِ بالتنصل من هذا القرار، بل أمعنت في ممارساتها العدوانية وخروقاتها، ومحاولات تكريس احتلالها للجزء اللبناني من قرية الغجر، إلى جانب محاولاتها الاعتداء من جديد على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بقضم الأراضي اللبنانية شبراً شبراً.



ويشدد النائب هاشم على أنّ لبنان لن يسمح بنجاح المحاولات الإسرائيلية الحالية، بدءاً من موضوع التجديد لعمل "اليونيفيل" ووصولاً إلى الطلب من المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في دفعها للانسحاب من كل الأراضي المحتلة، مؤكدا أن الأيام المقبلة ستكون دقيقة جدا، وبالتالي على الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية والمغتربين متابعة كل ما يجري في كواليس الأمم المتحدة، لضمان التجديد للقوات الدولية ومنع المس بقواعد عملها وفق القرار 1701.