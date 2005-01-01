  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حماس تشترط انسحاب الاحتلال من الضفة مقابل وقف العمليات

السبت 26 أغسطس 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تشترط انسحاب الاحتلال من الضفة مقابل وقف العمليات



غزة / سما /

كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية، اليوم السبت، أن حركة «حماس» أبلغت  المصريين أن معركة مواجهة الاحتلال في الضفة تحتلّ رأس أولويات الشعب الفلسطيني وفصائله خلال الفترة الحالية، وأن الحلّ الوحيد لوقف العمليات يتمثّل في انسحاب إسرائيلي من الضفة، مشابه لذلك الذي حدث في قطاع غزة عام 2005. وفق الصحيفة

وبحسب ما علمته "الأخبار" أن هذا الانسحاب سيكون على رأس مطالب المقاومة في حال وقعت مواجهة عسكرية جديدة، مشيرة إلى أن "الاحتلال يعتقد أنه في حال نفّذ عملية اغتيال ضدّ قادة المقاومة، فسيكون بإمكانه السيطرة على مجريات المعركة التي ستندلع. وفق قولها

واستدركت قائلة: "في حال أقدم على هذا الخيار، فبدلاً من الضغط على المقاومة وقيادتها، سيجد نفسه أمام معركة مطلبها الرئيس الانسحاب من الضفة لوقف القتال".

#حماس #الضفة الغربية #العمليات #الاحتلال #المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية: هناك إدراك متزايد في "إسرائيل" لاتخاذ خطوة عسكرية ضد غزة ولكن..

مقتل مواطن طعنا داخل مسجد غرب رام الله

صحيفة عبرية: نموذج التجنيد الجديد لحماس يقلق "إسرائيل"

هآرتس: للسيسي ونصر الله مصلحة مشتركة في عدم ارتفاع حدة التصعيد بالضفة

هل يهرب نتنياهو من أزمته الداخلية بحرب على غزة؟

نتنياهو يبرر تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

يُتابعها 60 مليون شخص.. بيلا حديد ترد على تصريحات بن غفير وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

الأمن الفلسطيني

إسرائيل تحذر السلطة: عناصر الأمن الفلسطيني عرضة للعمل مع جهات جنائية أو "إرهابية"

الاغتيالات

صحيفة عربية: مصر تبذل جهوداً لمنع عملية عسكرية في غزة وتفشل في الحصول على تعهد من الاحتلال

مدارس

بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد بقطاع غزة

العاروري يتحدث عن تهديدات الاحتلال والمواجهة الشاملة و الخلاف الفلسطيني القائم..

هل يهرب نتنياهو من أزمته الداخلية بحرب على غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية