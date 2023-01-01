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العالول يؤكد على أهمية انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح

السبت 26 أغسطس 2023 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العالول يؤكد على أهمية انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح



رام الله / سما /

أكد نائب رئيس حركة التحرير الوطني (فتح) محمود العالول، على أهمية انعقاد المؤتمر الثامن عشر لحركة فتح، منوهًا إلى أنه استحقاق مهم للغاية.

وأوضح في تصريح إذاعي ، صباح يوم السبت، أن اللجنة التحضيرية خلال الفترة الماضية قامت بالإعداد لعقد المؤتمر، ولكن تعثّرت نتيجة الأوضاع الفلسطينية جرّاء اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

وأضاف، "بناء على قرار الرئيس أبو مازن، بضرورة عقد المؤتمر بشكل سريع للغاية، من أجل ذلك حُدد موعدًا له في 17 ديسمبر القادم"، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك اجتماعات مكثفة للجنة التحضيرية، واللجان المنبثقة عنها، وذلك لاستكمال التحضير لعقد المؤتمر بالموعد المُتّفق عليه.

كما وشدد العالول، على أهمية ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، والعلاقة مع الشارع، والمواطنين، وذلك لمواجهة مخططات الحكومة الإسرائيلية.

وختم بالقول: "ذاهبون كذلك نحو مؤتمر واسع للشبيبة الفتحاوية من أجل أن تكون في جاهزية أكثر للمشاركة في التصدي للاحتلال ومخططاته".

#محمود العالول #المؤتمر الثامن #حركة فتح

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