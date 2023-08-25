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السلطات اللبنانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اعتقال خلية تجسس لصالح "إسرائيل"

السبت 26 أغسطس 2023 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات اللبنانية تكشف تفاصيل جديدة بشأن اعتقال خلية تجسس لصالح "إسرائيل"



بيروت / سما /

كشفت صحيفة "الأخبار اللبنانية"، في عددها الصادر اليوم السبت،  نقلًا عن أنباء من السلطات اللبنانية، عن تفاصيل جديدة حول اعتقال خلية تجسس في مطار بيروت الدولي، تعمل لصالح "إسرائيل".

وأوضحت، أن جهاز الأمن العام، أوقف مواطنًا روسياً وزوجته أثناء محاولة خروجهما من لبنان عبر مطار بيروت الدولي، مشيرة إلى أنه وفقًا للمعلومات، فإن تعاوناً جرى بين جهاز أمن المقاومة الإسلامية في لبنان وجهاز الأمن العام، بعدما ظهرت معطيات تشير الى حركة أحد المواطنين الأجانب في الضاحية الجنوبية.

وأضافت أن الموقوف زار لبنان في أيام عاشوراء الماضية، وكان يتجوّل في بعض أحياء الضاحية الجنوبية، مبينة أنه عند الاشتباه به، تمّت ملاحقته، وعندها عمد الأمن العام الى تتبّع اتصالاته ومكان إقامته في أحد الفنادق، وعند محاولته الخروج من لبنان جرى توقيفه.

وأفادت بأن المواطن الروسي أقرّ بأنه تم تجنيده من قبل الاستخبارات الإسرائيلية منذ وقت غير قصير، وأنه تلقى تعليمات بالتوجه الى لبنان، وجرى تزويده بخرائط تخصّ أمكنة وتجمعات ومنشآت عائدة لـ (حزب الله)، وطلب اليه الذهاب الى تلك العناوين وتفقّدها وتصويرها إن أمكن. 

وأقرّ أيضاً بأنه زار الضاحية أكثر من مرة، وأنه كان يعمل على جمع معطيات لمطابقتها مع معلومات سابقة موجودة لدى مشغّليه. وفي التحقيق مع زوجته، أقرّت بمعرفتها بعمل زوجها وأنها تساعده في مهامه.

وقد جرى التواصل بين الأمن العام والسفارة الروسية في بيروت، لإطلاعها على طبيعة التوقيف، قبل أن تتم إحالته مع محاضر التحقيق الى القضاء العسكري للادّعاء عليه.

يشار إلى أن المدير العام للأمن العام بالوكالة اللواء الياس البيسري، كان قد أعلن بالأمس في احتفال بذكرى تأسيس الأمن العام عن "توقيف شبكة تجسّس لمصلحة العدوّ الإسرائيلي في مطار بيروت، مؤلّفة من شخصين، حاولا مغادرة لبنان"، مضيفاً: "قمنا بالتحقيقات اللازمة، وهذه الخلية كانت تشكّل خطراً على لبنان"

#السلطات اللبنانية #إسرائيل #خلية تجسس #مطار بيروت #لبنان

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