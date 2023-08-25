  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

12 قتيلا على الأقل في تدافع عند ملعب رياضي في مدغشقر

السبت 26 أغسطس 2023 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
12 قتيلا على الأقل في تدافع عند ملعب رياضي في مدغشقر



انتاناناريفو / سما /

أعلن رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 80 آخرين بجروح، 11 منهم في حالة خطيرة، في تدافع عند ملعب في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، خلال افتتاح ألعاب جزر المحيط الهندي، يوم أمس الجمعة.

وكان الملعب، الذي تم بناؤه لاستيعاب حوالي 41 ألف شخص، موقعا لأحداث تدافع مميتة من قبل، حيث توفي شخص واحد وأصيب ما لا يقل عن 37 آخرين في حادث تدافع قبل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مدغشقر والسنغال في عام 2018.

وفي عام 2019، توفي ما لا يقل عن 15 شخصا في تدافع في حفل موسيقي في الملعب.

ومن الجدير ذكره، أن ألعاب جزر المحيط الهندي هي حدث متعدد الرياضات، يضم دولا من المنطقة، ويتنافس أيضا في الألعاب رياضيون من جزر القمر، وجزر المالديف، وموريشيوس ومايوت، وريونيون، وسيشيل.

#ملعب رياضي #مدغشقر

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مواطن طعنا داخل مسجد غرب رام الله

لبنان: العثور على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين قضوا قبل 40 سنة

صحيفة عبرية: نموذج التجنيد الجديد لحماس يقلق "إسرائيل"

هآرتس: للسيسي ونصر الله مصلحة مشتركة في عدم ارتفاع حدة التصعيد بالضفة

هل يهرب نتنياهو من أزمته الداخلية بحرب على غزة؟

نتنياهو يبرر تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

تنديد أميركي شديد وحملة تصف تصريحات بن غفير بـ "العنصرية"

الأخبار الرئيسية

الاغتيالات

صحيفة عربية: الاحتلال يرفض التعهّد لمصر بعدم العودة لسياسة الاغتيالات

مدارس

بالصور.. انطلاق العام الدراسي الجديد بقطاع غزة

العاروري يتحدث عن تهديدات الاحتلال والمواجهة الشاملة و الخلاف الفلسطيني القائم..

قناة عبرية: هناك إدراك متزايد في "إسرائيل" لاتخاذ خطوة عسكرية ضد غزة ولكن..

photo_2023-08-25_18-33-43

هآرتس: للسيسي ونصر الله مصلحة مشتركة في عدم ارتفاع حدة التصعيد بالضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية