12 قتيلا على الأقل في تدافع عند ملعب رياضي في مدغشقر

انتاناناريفو / سما /

أعلن رئيس وزراء مدغشقر كريستيان نتساي، عن مقتل 12 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 80 آخرين بجروح، 11 منهم في حالة خطيرة، في تدافع عند ملعب في أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر، خلال افتتاح ألعاب جزر المحيط الهندي، يوم أمس الجمعة.

وكان الملعب، الذي تم بناؤه لاستيعاب حوالي 41 ألف شخص، موقعا لأحداث تدافع مميتة من قبل، حيث توفي شخص واحد وأصيب ما لا يقل عن 37 آخرين في حادث تدافع قبل مباراة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بين مدغشقر والسنغال في عام 2018.

وفي عام 2019، توفي ما لا يقل عن 15 شخصا في تدافع في حفل موسيقي في الملعب.

ومن الجدير ذكره، أن ألعاب جزر المحيط الهندي هي حدث متعدد الرياضات، يضم دولا من المنطقة، ويتنافس أيضا في الألعاب رياضيون من جزر القمر، وجزر المالديف، وموريشيوس ومايوت، وريونيون، وسيشيل.