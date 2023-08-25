رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى استشهاد الشاب عز الدين محمود كنعان (20 عاما) من بلدة جبع جنوب جنين، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

كما تناولت وقوع عشرات الإصابات جراء اعتداء الاحتلال على المصلين في القدس، وقمع مسيرات في الشيخ جراح، ومناطق مختلفة من الضفة وغزة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

شهيد من جبع متأثرا بجروحه والاحتلال يعتدي على المصلين في القدس ويقمع مسيرة في الشيخ جراح

"ثوري فتح" يقرر بالإجماع الموافقة على المقترح المقدم من الرئيس حول عقد المؤتمر العام الثامن في 12/17 العام الجاري

الرئيس يهنئ رئيس جمهورية الأوروغواي الشرقية بعيد الاستقلال

مقتل مواطن طعنا داخل مسجد في رنتيس

وفاة الإعلامي اللبناني مؤسس جريدة "السفير" طلال سلمان

تنديد أميركي وأوروبي بالتصريحات العنصرية للمتطرف "بن غفير" بشأن حرية تنقل الفلسطينيين

المتطرف «بن غفير» يهاجم عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد

إلغاء المحكمة العليا قانون المعقولية سيقود إلى انتخابات جديدة في إسرائيل

توقيف ترامب فترة وجيزة في جورجيا والتقاط صورة جنائية تاريخية له

"وول ستريت جورنال": السعودية تدرس عرضا صينيا لبناء محطة نووية

"الأيام":

القدس: إصابات واعتقالات في اعتداء شرطة الاحتلال على مصلين في باب الأسباط

يوم جمعة ساخن آخر في مناطق عدة وأهالي قريوت يتصدون لاقتحام استيطاني

الاحتلال يعتدي على نشطاء ويعتقل ويصادر علماً فلسطينيا بالشيخ جراح

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقربا وقرى في جنين ومواجهات في تقوع

إصابات في مواجهات متفرقة مع الاحتلال شرق غزة

بن غفير يتحدى إدانة أميركية وأوروبية لتصريحاته: لا أعتذر ولا أتراجع عن كلامي

الاحتلال يبلغ الوسطاء تنصله من التفاهمات الخاصة بوقف الاغتيالات

رنتيس: مقتل مواطن طعناً داخل مسجد واعتقال المتهم

الخليل: القبض على مسلح أطلق النار على 6 رياضيين

الكشف عن تفاصيل خطة للاحتلال لمواجهة تصاعد العمليات في الضفة

"ثوري" "فتح" يوافق على عقد المؤتمر العام الثامن في كانون الأول المقبل

محكمة هولندا العليا ترفض دعوى لملاحقة غانتس وجنرال إسرائيلي آخر

الكرملين ينفي بشدّة أي ضلوع له في تحطم طائرة بريغوجين ومقتله

روسيا تعلن إسقاط 42 مسيرة أوكرانية فوق القرم

"القدس":

استشهاد جريح من جبع أصيب خلال اجتياح مخيم جنين

إصابة 8 مصلين في الاقصى واعتقال 11 آخرين خلال اعتداء الشرطة عليهم

"ثوري فتح" يوافق على عقد المؤتمر الثامن للحركة في 12/17 القادم

تسارع الأعمال لتنفيذ مشروع «وادي السيليكون» الاستيطاني

السعودية تدرس اقتراحاً صينياً بإقامة محطة طاقة نووية

الصحفي اللبناني الكبير طلال سلمان في ذمة الله

الكرملين ينفي أي ضلوع له في تحطم طائرة بريغوجين

مقتل مواطن طعنا داخل مسجد في رنتيس

اسرائيل تخشى الغاء احتفال بقيامها في القدس قريبا

المحكمة العليا الهولندية ترد دعوى قدمها فلسطيني ضد غانتس وإيشيل