  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

صور.. طلاب قطاع غزة يتوجهون لمقاعدهم الدراسية إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد

السبت 26 أغسطس 2023 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. طلاب قطاع غزة يتوجهون لمقاعدهم الدراسية إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد



وكالات / سما /

توجه اليوم السبت 26/8/2023 ، أكثر من ٦٢٥ ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة إيذاناً ببدء العام الدراسي للعام 2023-2024 .

8 شهداء غيبهم الاحتلال الاسرائيلي العام الحالي عن مقاعد الدراسة بعد ان أرتقوا العام الماضي في عدوان غادر ، في حين غيب رصاص الاحتلال في الضفة 31 شهيداً استشهدوا العام الماضي وحتى اعداد التقرير وخاصة ان طلبة المدارس في الضفة توجهوا للمدارس الاسبوع الماضي .

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف أكد ان وزارة التربية والتعليم أعدت خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية.

واشار الى ان العدد الإجمالي للمدارس يبلغ ٨٠٣ مدرسة، منها ٤٤٨ مدرسة حكومية، ٢٨٨ مدرسة وكالة، ٦٧ مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من ٢٢ ألف معلم، منهم ١٢ ألف معلم حكومة، ٩٣٠٠ معلم وكالة، ١٣٠٠ معلم بالمدارس الخاصة.

ويشهد هذا العام إفتتاح ٣ مباني مدرسية جديدة، وإضافة ٦ مدارس لمباني قائمة، ضمن المساعي الحكومية المتواصلة لمواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف.

وتعمل أجهزة وزارة الداخلية غدا وفق خطة انتشار مسبق لضمان انسيابية الحالة المرورية، وعدم حدوث أي ازدحامات آو اختناقات مرورية خاصة أمام المدارس.

استعدادات الاونروا

مدير برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة فريد أبو عاذرة، أكد أن برنامج التعليم أنهى جميع الاستعدادات والتحضيرات اللازمة لافتتاح العام الدراسي الجديد 2023-2024، واستقبال الطلبة.

وقال أبو عاذرة في تصريح صحفي خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": انهينا تجهيز كل المدارس من احتياجاتها ومستلزماتها المتمثلة بتعيين معلمين جدد والتنقلات اللازمة للقوى البشرية، وتجهيز القرطاسية والأثاث، إضافة إلى التعاقد مع "المقاصف" ومزودي المياه الصالحة للشرب، والعمل على تجهيز المباني الجديدة، ناهيك عن تقديم الدعم الفني للهيئات التدريسية.

وأشار إلى أن نحو 299 ألف طالب ستوجهون إلى مقاعدهم الدراسية يوم السبت الموافق 26-8- 2023، بزيادة نحو 5000 طالب عن العام الماضي، مضيفاً: "أن عدد طلبة الصف الأول في مدارس الأونروا نحو 35 ألفاً.

وبيّن أن برنامج التعليم في الأونروا حصل على 4 مدارس جدد على مستوى قطاع غزة، إضافة إلى استلام مبنيين اثنين جدد، مؤكداً أن تم تعيين نحو 750 معلماً دائماً خلال العام الجاري، وهو رقم غير مسبوق منذ عام 2009.

وعن تأثير الأزمة المالية على مسيرة التعليم، أضاف مدير برنامج التربية والتعليم في "الأونروا"، أضاف، أنهم قاموا بكل التعليمات اللازمة وسيستمرون بعملهم، حتى تلقي تعليمات جديدة بخصوص الأزمة المالية، متابعاً: "التعليمات لدى برنامج التربية والتعليم هو بدء العام الدراسي بالشكل الطبيعي".

واستدرك: "الأزمة المالية تؤثر على المسيرة التعليمية؛ لكن حتى الآن الأمور تسير بشكل جيد".

وعن التدابير اللازمة في ظل الحديث عن ظهور متحور جديد من "كورونا"، قال: "تم مناقشة هذا الملف مع برنامج الصحة في الأونروا"، لكنّ لم تصلنا أي تعليمات جديدة من وزارة الصحة لها علاقة باتخاذ إجراءات بهذا الخصوص".


f2965c9a-142c-446c-b090-5f7a7ff0ce08

62169526-4384-49cd-b473-0502c1dcda46

aecc956b-adeb-41cd-b5db-5ae5fd6bcb3e

c10f6503-9e51-4ad8-9280-3d58ed834ca7

964fd89d-e173-4f9e-a086-9f38951d3228

2741d238-b582-4ba1-a7b9-76d26f32ce62

84629a0a-3fc2-4b7a-bac0-cfaff9a576a4

380743d5-51a5-413d-8f8b-5f00d6c4ce96

018d855c-3313-485f-bd9f-d6ba80018dbd

50a18cd5-48cc-42b2-a028-e083967717da

344dea27-470b-4e85-b982-09e08f8613b6

461cd596-1d7a-4c15-93b6-101b465e9db3

3e968d73-3a3a-49ec-833b-0ab729634652

7d344d55-4835-4d35-b71e-3ff96340a630

11c9369b-c789-4e6b-b1aa-896af815949c

12ebf04d-fb20-4b44-8485-dcf915fd662e

0c0f5e7f-78b6-491d-a9cf-cc098836c10c

#المدارس #قطاع غزة #غزة #طلاب

الأكثر قراءة اليوم

مقتل مواطن طعنا داخل مسجد غرب رام الله

لبنان: العثور على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين قضوا قبل 40 سنة

صحيفة عبرية: نموذج التجنيد الجديد لحماس يقلق "إسرائيل"

هل يهرب نتنياهو من أزمته الداخلية بحرب على غزة؟

هآرتس: للسيسي ونصر الله مصلحة مشتركة في عدم ارتفاع حدة التصعيد بالضفة

نتنياهو يبرر تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

تنديد أميركي شديد وحملة تصف تصريحات بن غفير بـ "العنصرية"

الأخبار الرئيسية

العاروري يتحدث عن تهديدات الاحتلال والمواجهة الشاملة و الخلاف الفلسطيني القائم..

قناة عبرية: هناك إدراك متزايد في "إسرائيل" لاتخاذ خطوة عسكرية ضد غزة ولكن..

photo_2023-08-25_18-33-43

هآرتس: للسيسي ونصر الله مصلحة مشتركة في عدم ارتفاع حدة التصعيد بالضفة

thumbs_b_c_c9c453da96c02313af71c76727371856

نتنياهو يبرر تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

هل يهرب نتنياهو من أزمته الداخلية بحرب على غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية