نتنياهو يبرر تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة/سما/

عقب مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على تصريحات وتفوهات وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن غفير، التي أعطى من خلالها أهمية لحركته وعائلته على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في بيان مقتضب بالإنجليزية عن مكتب نتنياهو، أن "إسرائيل تضمن وتمنح الحرية الكاملة للحركة للإسرائيليين والفلسطينيين في يهودا والسامرة".

وأضاف أن "هناك إرهابيين فلسطينيين يستغلون حرية الحركة من أجل قتل النساء والأطفال وعائلات إسرائيلية في كمائن بمواقع ومحاور مختلفة".

ولم يدن نتنياهو تصريحات بن غفير، فيما قال إن الأخير "قصد أن الحق في الحياة يسبق حرية الحركة، ومن أجل منع جرائم القتل المروعة هذه، تقوم قوات الأمن بتطبيق إجراءات أمنية خاصة في هذه المناطق".

وأشار مكتب نتنياهو إلى أن "34 إسرائيليا قتلوا على يد فلسطينيين في العام 2023، وعدد كبير منهم قتلوا بينما كانوا في طريقهم إلى منازلهم".



وزعم بن غفير خلال مقابلة له مع القناة 12 الإسرائيلية مساء الخميس، أن "حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية المحتلة)، أهم من حق العرب في الحركة. حقي في الحياة يأتي قبل حقهم. هذا هو الواقع".