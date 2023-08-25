استشهاد شاب متأثراً بجروحه خلال عدوان الاحتلال على جنين

جنين/سما/

استشهد الشاب عز الدين محمود كنعان (20 عامًا) من بلدة جبع، مساء اليوم الجمعة، متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على جنين، في مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وفي فجر الاثنين الثالث من يوليو الماضي، تعرضت مدينة جنين ومخيمها لأوسع عدوان عسكري منذ الانتفاضة الثانية استمر يومين، بمشاركة 3 آلاف جندي من مختلف الوحدات الخاصة، وعشرات الطائرات والجرافات، أسفر عن استشهاد 14 فلسطينيًا وأكثر من 130 إصابة بينها حالات حرجة وخطيرة.



وخاض المقاومون في المخيم اشتباكات مسلحة على محاور عدة، وألحقوا أضراراً بآليات الجيش بعد استهدافها بالعبوات الناسفة، وأسقطوا 5 طائرات مسيّرة، وقتلوا جنديًا في اللحظات الأخيرة التي سبقت الانسحاب من المخيم.