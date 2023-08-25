معروف يُشيد بالجهود الحكومية لافتتاح العام الدراسي

غزة/سما/

أشاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، سلامة معروف، بجهود جميع المؤسسات الحكومية التي هيأت ووفرت كل الظروف والامكانات استعدادا ووصولا لافتتاح العام الجديد.

وقال معروف في تصريحات صحفية:" "نهنئ أبناءنا الطلبة وذويهم ببدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣م/ ٢٠٢٤م صباح الغد، سائلين المولى عز وجل أن يكون عام استقرار وانتظام للعملية التعليمية، ملؤه الجد والاجتهاد، وختامه التميز والنجاح لطلبتنا الأعزاء"، مُشيدًا بجهود أسرة وزارة التربية والتعليم، التي بذلت وتبذل جهودا مضنية للحفاظ على المسيرة التعليمية.

ولفت معروف إلى أن أجهزة وزارة الداخلية تعمل غدا وفق خطة انتشار مسبق لضمان انسيابية الحالة المرورية، وعدم حدوث أي ازدحامات آو اختناقات مرورية خاصة أمام المدارس.

وأضاف:"في هذا المقام نحيي كوادرنا التعليمية التي يقع على عاتقها أمانة تعليم أبناء شعبنا، ومسئولية تعزيز قيمهم النبيلة وأخلاقهم الحميدة، خاصة في ظل المهددات الحديثة المحدقة بهم".

ويشار إلى أنه يلتحق غدا أكثر من ٦٢٥ ألف طالب وطالبة على مقاعد الدراسة بقطاع غزة، منهم ٣٠٥ ألف بمدارس الحكومة، وقرابة ٣٠٠ ألف بمدارس الوكالة، و٢١ ألف بالمدارس الخاصة.

وقد أعدت وزارة التربية والتعليم خطة متعددة المهام في كافة المديريات لاستقبال الطلبة، عبر أنشطة ترفيهية ومسابقات تنشيطية وفعاليات لا منهجية.

وذكر معروف أن العدد الإجمالي للمدارس يبلغ ٨٠٣ مدرسة، منها ٤٤٨ مدرسة حكومية، ٢٨٨ مدرسة وكالة، ٦٧ مدرسة خاصة، فيما يشرف على المسيرة التعليمية أكثر من ٢٢ ألف معلم، منهم ١٢ ألف معلم حكومة، ٩٣٠٠ معلم وكالة، ١٣٠٠ معلم بالمدارس الخاصة.

وأكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، أنه تم توفير خدمات نظافة عبر شركات خاصة بطاقم بلغ ٤٥٤ عامل نظافة، عكفوا خلال الأيام الماضية على إتمام عملية تنظيف وترتيب وتهيئة المدارس للعام الجديد واستقبال الطلبة.

ونوه إلى أن هذا العام يشهد افتتاح ٣ مباني مدرسية جديدة، وإضافة ٦ مدارس لمباني قائمة، ضمن المساعي الحكومية المتواصلة لمواكبة الزيادة السكانية والحد من الكثافة العددية في الصفوف.