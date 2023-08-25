صحيفة عبرية: نتنياهو يتبع استراتيجية تردد ستطيح به

القدس المحتلة/سما/

انتقدت صحيفة عبرية، استراتيجية "عدم الحسم" أو "التردد" التي يتبعها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ في الداخل والخارج، مؤكدة أن هذه هي الطريقة التي ستكون سببا في سقوط صاحبها ونهايته.

وأوضحت "هآرتس" في مقال للصحفي إسرائيل هرئيل، أن ما كشفته الوثيقة التي تلخص عقيدة نتنياهو الاستراتيجية، والتي جاء فيها أنه "يمكن إنهاء المعركة بدون حسم قاطع"، "هي شهادة تعكس شخصيته، وشيئا خبره من قبل، من يحكمون على سلوكه في معارك عسكرية – في المقام الأول أعداء إسرائيل – سبق لهم ولخصوا ذلك؛ طالما أنه يقف على رأس هرم متخذي القرارات، إسرائيل لن تشن حربا حاسمة، حتى لو أمطر حزب الله بمئات الصواريخ الدقيقة هيئة الأركان ومطار "بن غوريون" وحماس أطلقت الصواريخ على "ديمونا" و"حتساريم".

وقالت: "هؤلاء الأعداء تحدوا أمن إسرائيل أحيانا بصورة متناسقة، لقد أنتجوا وسائل قتالية أصابت عمق مناطقنا، وحولوا حياة الإسرائيليين وخاصة في الجنوب، إلى واقع لا يحتمل، وهذا الشخص، الذي عجزه في اتخاذ قرارات حاسمة تم التعبير عنه في مجالات سياسية داخلية، هو دائم الخوف، حتى في اللحظة ما بعد الأخيرة".

ونوهت الصحيفة، أن "هذا ما كان عندما انتظر إطلاق الصواريخ نحو المستوطنات في القدس ونحو مطار "بن غوريون" وبئر السبع، هذا الشخص لن يوافق على توجيه ضربة استباقية مضادة ضد حزب الله حتى لو كانت هناك أنباء موثوقة بأنه يخطط لمحو مقر قيادة الأركان من على الكرة الأرضية أو المطار الدولي الوحيد لإسرائيل".

وأضافت: "أيضا عندما سيضرب الضربة الثانية، فهي لن تحول لبنان إلى أنقاض كما يحذر وزير الأمن يوآف غالانت، لأن العالم لن يسمح بذلك، لأن حزب الله ليس لبنان"، موضحة أن "رئيس الحكومة، شخص متعلم، تعلم نظريات عسكرية كلاسيكية، كتب بأن "الجيش الإسرائيلي يجب عليه هزيمة قوة العدو بشكل قاطع وسريع من أجل إخراج الجبهة الداخلية من مدى الإصابة، هزيمة العدو ستتحقق عندما لا تعود لديه الرغبة في مواصلة القتال، هكذا نبعد الحرب القادمة"".

ونبهت "هآرتس"، أن ما ورد سابقا على لسان نتنياهو في وثيقته هو "حرفيا هذه سرقة أدبية لصياغة اسحق بريك، أما كيفية تطبيق هذه العقيدة يمكن تعلمها من الجولات القتالية التي نفذها".

وكمثال؛ قرر شن العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، والذي أطلق عليه عملية "الجرف الصامد"، "فقط بعدما أمطرت حماس المستوطنات في الجنوب بنحو ألف صاروخ، وحينها ارتفع صراخ الجمهور إلى عنان السماء، وفي المعركة التي استمرت 51 يوما؛ وهي الأطوال منذ حرب 1948، فإن الزعيم الذي "انتزعت رغبته في القتال" كان نتنياهو وليس يحيى السنوار".

وأوضحت الصحيفة، أن "إسرائيل المتعبة والمحبطة، التي كانت تحت قيادة نتنياهو، توسلت مرة تلو الأخرى من أجل وقف القتال، وحماس خرجت من ناحية الرواية التي قدمها لنفسه وللعالم، منتصرة، لذلك لم يتم إبعادها، بل بالذات تم تقريب الحرب القادمة".

وبينت أن "عقيدة "عدم الحسم" تميز زعامة نتنياهو، حتى في الجبهة الداخلية، ويدل على ذلك بشكل جيد، عجزه إزاء الوضع الداخلي وحمى عمليات القتل في الوسط العربي، فقط الآن، حيث السيف موضوع على الرقبة، هو يحاول إشراك "الشاباك" رغم رفضه، أيضا في الضفة الغربية هو يتباطأ".