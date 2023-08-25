  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

محكمة هولندية تقضي بحصانة قائدين عسكريين "إسرائيليين" سابقين في دعوى مدنية

الجمعة 25 أغسطس 2023 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة هولندية تقضي بحصانة قائدين عسكريين "إسرائيليين" سابقين في دعوى مدنية



أمستردام/سما/

قضت المحكمة العليا الهولندية اليوم الجمعة، بحصانة قائدين عسكريين إسرائيليين سابقين، أحدهما وزير جيش الاحتلال السابق بيني غانتس، من الملاحقة القضائية في دعوى مدنية مرفوعة في هولندا، وذلك في قضية تتعلق باستهاد ستة فلسطينيين في هجوم جوي إسرائيلي.

وأيد الحكم ما خلصت إليه محكمة الاستئناف الهولندية في ديسمبر/كانون الأول 2021 بأن غانتس، الذي ظل لمدة طويلة في صفوف الجيش قبل أن يصبح سياسيا، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشيل، لا يمكن تحميلهما المسؤولية في قضية مدنية هولندية نظرا إلى أنهما كانا في ذلك الوقت مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، “بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به”.

وقال صاحب الدعوى إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، إنه فقد والدته وثلاثة أشقاء وزوجة أحد إخوته وابن أخ له في الهجوم الذي وقع في قطاع غزة في عام 2014، عندما كان غانتس رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب زيادة في الدعوى بتعويضات غير محددة من غانتس بموجب قواعد الولاية القضائية العالمية الهولندية التي تسمح للدول برفع دعاوى تتعلق بجرائم خطيرة مرتكبة في الخارج.

وليس هناك فرص للطعن في قرار المحكمة العليا.

واتهمت جماعات حقوقية طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في غزة عام 2014.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، استشهد نحو 2200 فلسطيني من بينهم ما يصل إلى 1500 مدني. كما قُتل 67 جنديا وستة مدنيين من الجانب الإسرائيلي، وفقا لمسؤولين بالجيش وقطاع الصحة الإسرائيليين.

"رويترز"

#هولندا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد : ترامب ينشر صورته الجنائية من داخل السجن ويعلق عليها

العاروري : هزيمة ساحقة للاحتلال في أي حرب اقليمية قادمة و فتح حركة عظيمة وكبيرة ولها تاريخ مشرف

لبنان: العثور على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين قضوا قبل 40 سنة

تنديد أميركي شديد وحملة تصف تصريحات بن غفير بـ "العنصرية"

أسعار صرف العملات

الاحتلال يختطف الشيخ صلاح الخواجا ويدمر محتويات منزله ويصادر مركبته

يُتابعها 60 مليون شخص.. بيلا حديد ترد على تصريحات بن غفير وهذا ما قالته ..

الأخبار الرئيسية

صحيفة عبرية: نتنياهو يتبع استراتيجية تردد ستطيح به

نزاعات الإسرائيليين تدخل المدارس

photo_2023-08-25_14-35-22

مقتل مواطن طعنا داخل مسجد غرب رام الله

تنديد أمريكي وأوربي شديد بشأن تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

العاروري: المقاومة جاهزة للحرب الشاملة ولدينا مخاوف لما بعد الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية