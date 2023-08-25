فلسطين ترحب بالإدانات الدولية لتصريحات بن غفير العنصرية وتدعو لاعتقاله

رام الله/سما/

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، بالمواقف الدولية التي شجبت وأدانت ونددت بالتصريحات التحريضية العنصرية التي أطلقها الوزير المتطرف ايتمار بن غفير.

واعتبرت الخارجية في بيان، اليوم الجمعة، أن هذه خطوة بالاتجاه الصحيح، إلا أنها غير كافية، خاصة وأن تلك التصريحات تعبر عن حقد وكراهية مطلقة تجاه الفلسطينيين العرب.

وطالبت بضغط أميركي ودولي حقيقي على نتنياهو لإقالة بن غفير واعتقاله عقابا له، خاصة وأن إرهاب المستوطنين تصاعد بشكل غير مسبوق ضد المواطنين الفلسطينيين، لشعورهم بالحماية والدعم والإسناد من أمثال بن غفير وسموتريتش.

وحملت الخارجية الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن تكرار هذه المواقف والتصريحات.