الهباش: المحكمة العليا الشرعية تصدر قرارا بمنع التصرف بمقبرة الشجاعية بغزة

رام الله/سما/

قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، محمود الهباش، إن المحكمة العليا الشرعية، وهي أعلى هيئة شرعية قضائية في دولة فلسطين، أصدرت حكما مسببا واضحا بينا صادعا بالحق يوم أمس، بمنع وحرمة الاعتداء على مقبرة الشجاعية في قطاع غزة، "أيا كان السبب وأيا كانت الذريعة وأيا كان المبرر، ووقف أي مخططات لتجريفها وإقامة أية مشاريع عليها".

وحذر قاضي القضاة، خلال خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم في مسجد فاطمة الزهراء بمدينة البيرة، أية جهة من الإقدام على هذا، مضيفا "أننا سنحاسبهم على ذلك في الدنيا قبل أن يحاسبهم الله في الآخرة"، مؤكدا أن "أمواتنا هم أمانة في أعناقنا بذكراهم ومقابرهم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، ومن العيب أن يقدم أحد على ذلك".

وأضاف الهباش "أن السلطة القائمة بالحكم غصبا في قطاع غزة (حماس) تريد أن تهدم جزءا من مقبرة تاريخية في حي الشجاعية بقطاع غزة لتقيم عليها مبنى"، مضيفا أن "هذه المقبرة التي يعتزمون هدمها فيها عدد كبير من قبور الشهداء الذين ارتقوا دفاعا عن قضايا شعبنا على مدار سبعين عاما مضت من نضاله، وأنهم بذلك يقدمون ذريعة للاحتلال بهدم المقابر أسوة بما يفعلون هم في قطاع غزة".

وأكد الهباش أن "هذا الحكم يشمل جميع المقابر في فلسطين، حيث سبق أن تم تقديم طلب إذن شرعي لدى المحكمة العليا الشرعية من قبل إحدى بلديات الضفة الغربية للتصرف بجزء من مقبرة قديمة لم يتم الدفن فيها منذ 40 عاما لإقامة موقف سيارات على جزء منها، فأصدرت المحكمة حكما شرعيا بالمنع، وتم رد القضية ومنع التصرف بأي جزء من المقبرة، لأن المقابر لها حرمتها وستبقى شاهدة على تجذرنا بأرضنا".