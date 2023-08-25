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حماس تدين قرار بريطانيا بالوقوف ضد حكمٍ لمحكمة العدل الدولية..

الجمعة 25 أغسطس 2023 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تدين قرار بريطانيا بالوقوف ضد حكمٍ لمحكمة العدل الدولية..



غزة/سما/

أدانت حركة حماس، اليوم الجمعة، قرار بريطانيا، بالوقوف ضد حكمٍ لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يُعارِض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية.

واعتبرت الحركة في تصريح صحفي، أن قرار بريطانيا استمرار للسياسات البريطانيّة الداعمة للاحتلال، والتنكّر لحقوق شعبنا الفلسطيني، بدءاً من إصدار وعد بلفور المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على أراضينا المحتلة، وليس انتهاءً بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال الفاشي، وجيشه ومستوطنيه بحق شعبنا وأطفالنا وأرضنا ومقدّساتنا.

واشارت إلى أن الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية.

وفي هذا الصدد دعت حماس بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقّف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمّل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال الصهيوني، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.

#حماس

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