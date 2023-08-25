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إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

الجمعة 25 أغسطس 2023 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات بالاختناق جراء اعتداء الاحتلال على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية/سما/

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت تنديدا باستمرار جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف محافظات الوطن.

وأفاد الناطق الإعلامي باسم حركة "فتح"- إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة وأطلقوا قنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

وانطلقت المسيرة بعد أداء المواطنين صلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب في القرية، بمشاركة المئات الذين رددوا الشعارات الوطنية المطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية.

#اصابات #كفر قدوم

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