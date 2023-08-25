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فتوح يدين اعتداء الاحتلال على المصلين في القدس

الجمعة 25 أغسطس 2023 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يدين اعتداء الاحتلال على المصلين في القدس



رام الله/سما/

أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بشدة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة على المصلين عند أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ووصف فتوح، في بيان، الاعتداء بأنه عمل عدواني إرهابي فاشي، وهو انتهاك لحرية العبادة، محملا حكومة الاحتلال الفاشية اليمينية المسؤولية عن إشعال المنطقة لتفجير الأوضاع، مضيفا أن الاقتحامات المتكررة من أفراد شرطة الاحتلال والمتطرفين والاعتداء على المصلين من أطفال ونساء وشيوخ وإصابة العديد منهم، هو استفزاز لملايين المسلمين وصب للزيت على النار.

وقال إن عدم اهتمام المجتمع الدولي وعدم محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، يعكس بشكل سافر التواطؤ مع جرائمها والتجاهل لكل قيم القانون الدولي.

وحيا فتوح أهلنا في مدينة القدس المحتلة، والمرابطين والمصلين الذين يؤمون المسجد الأقصى، لدفاعهم عن الأقصى والمدينة المقدسة وتصديهم البطولي لجنود الاحتلال والمستوطنين.

#روحي فتوح

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