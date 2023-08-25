"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير جرادات

رام الله/سما/

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير حسن جرادات، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الثالث على التوالي.

وقالت الهيئة في بيان، نقلا عن محاميها عنان خضر الذي زار الأسير، اليوم الجمعة، إن الأسير جرادات القابع في "معتقل توقيف حوارة" قد يتعرض لنكسة صحية في أي وقت، حيث يعاني من أمراض مزمنة كارتفاع السكر بالدم والدهنيات، ويعاني من حصى في الكلى وبحاجة إلى تناول الأدوية بشكل يومي، وحتى هذه اللحظات لم يتم عرضه على طبيب مختص أو تقديم العلاج اللازم له .

ويواصل عشرة أسرى منذ فترات متفاوتة، إضرابهم المفتوح عن الطعام، وهم إضافة للأسير جرادات: سلطان خلوف، وكايد الفسفوس، إضافة إلى المعتقلين أسامة دقروق، ومحمد تيسير زكارنة، وأنس أحمد كميل، وعبد الرحمن إياد براقة، وزهدي طلال عبيدو، وسيف الدين ذياب العمارين، وحاتم القواسمي، وجميعهم يخوضون الإضراب رفضًا لاعتقالهم الإداريّ.