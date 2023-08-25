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العاروري: المقاومة جاهزة للحرب الشاملة ولدينا مخاوف لما بعد الرئيس عباس

الجمعة 25 أغسطس 2023 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: المقاومة جاهزة للحرب الشاملة ولدينا مخاوف لما بعد الرئيس عباس



غزة/سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، اليوم الجمعة، أن المقاومة جاهزة للحرب الشاملة ، مشددا على أن "إسرائيل" ستمنى بهزيمة غير مسبوقة.

وقال العاروري في حديث مع قناة الميادين: "نحن نتجهز للحرب الشاملة ونناقش ذلك في الغرف المغلقة مع كل المكوّنات التي لها علاقة بهذه الحرب.

وأشار إلى أن المعادلة اختلفت في الضفة وأننا أمام معادلة جديدة تتغير لمصلحة المقاومة وحلفائها ضد الاحتلال، لافتا إلى أن "المقاومة قادرة على اغلاق أجواء وبحر كيان الاحتلال ولن يكون لديه لا كهرباء ولا اتصالات ولا اقتصاد.

وبشأن الوضع الداخلي قال العاروري: "عُرض علينا تشكيل حكومة وحدة وطنية ورفضنا ذلك إلا بشرط إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية."

وأضاف: "نريد حكومة وطنية كمقدمة لخطوات منها الانتخابات العامة لإعادة توحيد الوضع الفلسطيني.

ونبه إلى أن الحركة  لديها تخوف من العبث بالوضع الفلسطيني من قبل الولايات المتحدة وكيان الاحتلال بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن".

وختم حديثه بالقول: "يجب إجراء انتخابات رئاسية بوجود الرئيس أبو مازن وهو يجب أن يضمن بناء النظام الفلسطيني على أرضية صلبة.

#صالح العاروري

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