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الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين

الجمعة 25 أغسطس 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم عدة بلدات وقرى في جنين



جنين/سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الجمعة، بلدات وقرى في محافظة جنين.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، وقرى: رمانة، وتعنك، وزبوبا، وعانين، وشنت حملة تفتيش واسعة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها العسكري في محيط يعبد، وعرابة، وجبع، وعجة، وكفيرت، وعلى شارع جنين – نابلس، ونصبت عدة حواجز عسكرية.

وفي السياق ذاته، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، موقع مستوطنة 'ترسلة' المخلاة جنوب جنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وأدوا طقوسا تلمودية، ومارسوا أعمال عربدة في المنطقة، فيما اعتلى قناصة الاحتلال أسطح المنازل المحاذية للموقع  بالقرب من بلدة جبع.

#جنين

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