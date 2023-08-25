رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس محمود عباس لدى ترؤسه أعمال الدورة 11 للمجلس الثوري لحركة "فتح،" أن الجانب الفلسطيني لن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته.

كما أبرزت الصحف الثلاث مواصلة الاحتلال لليوم السادس على التوالي حصار بلدة عقربا جنوب نابلس، وعزلها واقتحام وتفتيش منازل المواطنين فيها، إضافة لهدم مغسله سيارات في العيسوية، وإجبار مواطن على هدم منزله في صور باهر بالقدس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الرئيس: لن نسمح بتمرير المخططات الرامية لتكريس الاحتلال وديمومته

_ اشتية يبحث مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في فلسطين تحضيرات اجتماع المانحين

_ هدم واعتقالات في الضفة ومواصلة حصار عقربا ومستوطنون يغلقون مداخل قرى وبلدات في الخليل

_ "الاقتصاد الوطني" تحظر تسويق حمص وسلطات إسرائيلية ملوثة

_ "فتح": صمود شعبنا في القدس سيفشل مخططات الاحتلال ومحاولاته تهويد المدينة وأسرلتها

_ قادة "بريكس" يشددون على ضرورة التوصل لحل الدولتين

_ مئات المتظاهرين قبالة منزل سموتريتش: يدعم إرهاب المستوطنين ويستبيح الجنود لـ"لاهاي"

_ بشارة: إنجاز جديد في قضية مرفوعة ضد السلطة الوطنية في أميركا قيمتها مليار دولار

الأيام:

_ الرئيس: لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال وهناك خطة موضوعة لتقوية جبهتنا الداخلية

_ المستوطنون يعربدون في الخليل والأغوار واستمرار حملات الحصار والاعتقالات

_ إسقاط قضية ضد المنظمة والسلطة في محاكم أميركية

_ الرملة: هدم 20 منزلا في قرية صرفند العمار

_ بدء إجراءات محاكمة ترامب في ولاية جورجيا بتهمة التلاعب بنتيجة الانتخابات

_ الإفراج عن مستوطن نفذ اعتداءات إرهابية عقب إعرابه عن "ندمه"

_ سموتريتش يصر على تجميد الميزانيات المخصصة للسلطات العربية في الداخل

القدس:

_ مواصلة حصار عقربا لليوم السادس... أخذ قياسات منزل واعتداءات بالضفة

_ "أبو مازن": لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريسه وديمومته

_ مئات المتظاهرين قبالة منزل سموتريتش

_ بشارة: إنجاز جديد في قضية ضد السلطة قيمتها مليار دولار

_ غالانت يعقد لقاء مع رؤساء المستوطنين ويتعهد بدعمهم

_ بتوجيه من نتنياهو: استئناف أعمال بناء توربينات الرياح بالجولان المحتل

_ بن غفير يتفق مع عراب الاستيطان بالقدس أرييه كينغ للفوز بانتخابات البلدية المقبلة