الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله والخليل والقدس

محافظات/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين من رام الله والخليل و القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح الخواجا من نعلين غرب رام الله، بعد أن فتشت منزله واستولت على مركبته الخاصة، وهو والد الشهيد معتز الذي ارتقى في التاسع من آذار/ مارس الماضي برصاص الشرطة الإسرائيلية، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال اعتقل الشابين يوسف سائد هيجر، وعزام واصل عزام من بلدة سلواد شرق المحافظة، فيما اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية شابا - لم تعرف هويته بعد- من أمام مسجد سردا شمالا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ثلاثة مواطنين

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أمير عمران ربحي برقان من منطقة سنجر بالمدينة، وسائد جبرين محمود مر من بلدة يطا جنوب الخليل، وعبد الله عيسى أبو هاشم من بيت أمر شمالا، بعد أن فتشت منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل منها: حارة الشيخ وأبو كتيلة، وسنجر، ونمرة، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها: أحمد محفوظ، ورافع غيث، وعبد المجيد عمرو.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خليل أبو دياب من بلدة سلوان جنوب الأقصى.

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