  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله والخليل والقدس

الجمعة 25 أغسطس 2023 03:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل مواطنين من رام الله والخليل والقدس



محافظات/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنين من رام الله والخليل و القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت صلاح الخواجا من نعلين غرب رام الله، بعد أن فتشت منزله واستولت على مركبته الخاصة، وهو والد الشهيد معتز الذي ارتقى في التاسع من آذار/ مارس الماضي برصاص الشرطة الإسرائيلية، وما زالت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الاحتلال اعتقل الشابين يوسف سائد هيجر، وعزام واصل عزام من بلدة سلواد شرق المحافظة، فيما اعتقلت قوة خاصة إسرائيلية شابا - لم تعرف هويته بعد- من أمام مسجد سردا شمالا.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، ثلاثة مواطنين 

وأفادت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أمير عمران ربحي برقان من منطقة سنجر بالمدينة، وسائد جبرين محمود مر من بلدة يطا جنوب الخليل، وعبد الله عيسى أبو هاشم  من بيت أمر شمالا، بعد أن فتشت منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل منها: حارة الشيخ وأبو كتيلة، وسنجر، ونمرة، وفتشت عدة منازل عرف من أصحابها: أحمد محفوظ، ورافع غيث، وعبد المجيد عمرو.

وفي القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي  شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى 

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خليل أبو دياب من بلدة سلوان جنوب الأقصى.

ــــــــ

#اعتقالات

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : يُمكن أن نوجه ضربة قاضية للمقاومة الفلسطينية ..

شاهد : ترامب ينشر صورته الجنائية من داخل السجن ويعلق عليها

العاروري : هزيمة ساحقة للاحتلال في أي حرب اقليمية قادمة و فتح حركة عظيمة وكبيرة ولها تاريخ مشرف

لبنان: العثور على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين قضوا قبل 40 سنة

تنديد أميركي شديد وحملة تصف تصريحات بن غفير بـ "العنصرية"

أسعار صرف العملات

الاحتلال يختطف الشيخ صلاح الخواجا ويدمر محتويات منزله ويصادر مركبته

الأخبار الرئيسية

تنديد أمريكي وأوربي شديد بشأن تصريحات بن غفير حول حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية

العاروري: المقاومة جاهزة للحرب الشاملة ولدينا مخاوف لما بعد الرئيس عباس

image_processing20230825-54704-keci37

لبنان: العثور على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين قضوا قبل 40 سنة

عاروري

هآرتس تزعم : العاروري يحاول بتمويل من إيران إحراق الضفة الغربية

F4Vymo9XsAAHLJV

شاهد : ترامب ينشر صورته الجنائية من داخل السجن ويعلق عليها

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية