إصابة 4 واعتقالات.. قمع واعتداء على المصلين في باب الأسباط

القدس المحتلة / سما /

اعتدت قوات الاحتلال، ظهر الجمعة، على المصلين خلال توافدهم إلى الأقصى عبر باب الأسباط- أحد أبواب المسجد-، الاعيرة المطاطية والضرب.

وفي حصيلة أولية للإصابات، أصيب 4 مصلين من بينهم سيدة بجروح ورضوض.

وأوضح شهود عيان من المصلين أن الاعتداء جراء قبل آذان الظهر بدقائق معدودة، خلال توافد المصلين الى الاقصى عبر باب الاسباط، حيث قامت القوات بتوقيف أحد المصلين وهو من كبار السن وطالبت فحص هويته، واحتجزته في المكان دون سبب.

وأضاف الشهود أن القوات وبشكل مفاجئ اعتدت على المسن بالدفع خلال احتجازه، فتعالت أصوات التكبيرات وصرخات الوافدين الى الأقصى، تنديدا بالاعتداء على المسن.

وأوضح الشهود ان القوات قمعت المصلين بالقنابل والضرب ومنعتهم من الدخول الى الاقصى، لعدة دقائق.

وأوضح الهلال الاحمر في القدس ان طواقمه تعاملت مع اصابة كسر في القدم من قنبلة صوتية، ويتم نقلها للعلاج .

كما قامت قوات الاحتلال خلال ذلك باعتقال عدد من المصلين.

واقتحمت قوات الاحتلال الخاصة ساحة الاقصى عند باب الاسباط وانتشرت بين المصلين.

ويسود في هذه الاثناء الهدوء الحذر، بعد قمع المصلين.