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مسلح يصيب 6 رياضيين من فريق خليل الرحمن للدراجات الهوائية

الجمعة 25 أغسطس 2023 12:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مسلح يصيب 6 رياضيين من فريق خليل الرحمن للدراجات الهوائية



رام الله / سما /

 قال الدكتور فاروق عاشور من فريق خليل الرحمن للدراجات الهوائية، إن مسلحا، اطلق النار من مسدسه واصاب 6 من اعضاء الفريق بجراح وصفت بالطفيفة.

واضاف عاشور في فيديو مسجل : "لقد أطلق المسلح النار من مسدسه بين رجلي واصبت بشظايا، كما اطلق النار بين ارجل الدراجون واصيب خمسة منا ايضا بشظايا".

واردف بالقول: "لم يكتف هذا الشخص باطلاق النار من مسدسه، حيث قام باطلاق النار علينا من بندقية آلية، وفر من المكان، بعد ان قام سائق السيارة التي ركبها بدهس اثنين من اعضاء الفريق، واصابتهم طفيفة".

واوضح عاشور، بأن فريق الدراجون كان متواجدا على دوار التحرير جنوب الخليل، عند الساعة السادسة من صباح اليوم، ويستعد للقيام بجولته الاسبوعية، حينما هاجمهم المسلح، وفي البداية حدث تلاسن بينه وبين الدراجون، وحينما حاول التدخل لفض التلاسن، اطلق المسلح طلقتين من مسدسه بين اقدامه ، فاصيب، و قام هذا المسلح بوضع مسدسه على رأس احد الشباب وهدده بالقتل اذا لم يقم بمسح ما قام بتصويره على هاتفه المحمول، وهدد بقتل اي دراج قام بتصويره..".

وتابع عاشور في تسجيل الفيديو:" ومن ثم ذهب هذا المسلح باتجاه سيارة كانت تنتظره، واخرج من نافذة السيارة بندقية وبدا باطلاق الرصاص على الدراجون، ولاذ بالفرار.

واكد، بأنه المصابون وحالتهم الصحية جيدة، قد تقدموا بشكوى ضد المسلح لدى الشرطة.

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