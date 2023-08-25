نتنياهو يستعد لجولات خارجية تشمل تركيا والمغرب والإمارات

القدس المحتلة / سما /

يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الثالث من الشهر المقبل إلى قبرص، للمشاركة في قمة ثلاثية يحضرها رؤساء وزراء اليونان وقبرص.

وستكون هذه الرحلة التي ستستمر ليومين، باكورة رحلات خارجية أخرى بعد آخر رحلة قام بها منذ 5 أشهر إلى لندن. كما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وسيتوجه بعد منتصف الشهر المقبل إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإلقاء كلمة هناك.

ولم يتلق بعد نتنياهو أي دعوة للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن.

ويجري التنسيق لزيارات ستكون لدول بلجيكا وتركيا والمغرب، والصين والإمارات.