لبنان: العثور على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين قضوا قبل 40 سنة

رام الله / سما /

أعلنت مصادر أمنية ومحلية لبنانية أمس الخميس، العثور على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين في محيط بلدة مدوخا بشرق لبنان، مشيرة إلى أنهم كانوا ضمن مجموعة نفذت عملية عسكرية ضد موقع إسرائيلي قبل 40 سنة.



وقالت مصادر في قوى الأمن الداخلي اللبناني لوكالة أنباء (شينخوا) إن "مواطنين لبنانيين عثروا على رفات ثلاثة مقاتلين فلسطينيين مدفونة في محيط بلدة مدوخا بشرق لبنان".



وأضافت المصادر "أن مواطنين لبنانيين من بلدة مدوخا تفاجأوا خلال حفرهم مدفنا لدفن مواطن من بلدتهم بوجود رفات ثلاثة أشخاص باللباس العسكري وبجانبهم أعتدتهم العسكرية وسلاحهم الشخصي نوع كلاشنكوف".



وأشارت إلى أن قوة من الجيش اللبناني والمخابرات وعناصر من الأدلة الجنائية وطبيب شرعي حضرت إلى المكان، بحيث عملت على رفع الأدلة وسحبت ما تبقى من أعتدة واستمعت إلى شهود عيان من أبناء البلدة.



وقد تبين حسب تقرير الطبيب الشرعي الذي عاين ما تبقى من الرفات أنها تعود إلى حوالي 40 عاما، وأنها لمقاتلين بدليل ما يرتدون من بزات عسكرية، وفق المصادر.



وفي السياق، قال رئيس بلدية مدوخا مروان ذبيان، لـ(شينخوا) إن "الرفات تعود لمقاتلين تابعين للجبهة الشعبية القيادة العامة بقيادة أحمد جبريل".



وأضاف أن "مجموعة من الجبهة الشعبية كانت قد نفذت العام 1983 عملية عسكرية ضد موقع إسرائيلي في الطرف الشمالي لبلدة مدوخا استعملت خلاله الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، مما أدى إلى سقوط ثلاثة عناصر فيما تمكن رفاقهم من الانسحاب".



وتابع ذبيان أن "عددا من أبناء البلدة تولوا دفن المقاتلين الثلاثة عند أطراف البلدة خفية عن الجيش الإسرائيلي".