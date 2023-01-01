تنديد أميركي وحملة تصف تصريحات بن غفير بـ "العنصرية"

القدس المحتلة / سما /

نددت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، بتصريحات وزير ما يسمى الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير، حول أن حرية تنقله وعائلته أهم من حرية تنقل الفلسطينيين.

وقالت الخارجية الأميركية، "ندين بشدة التصريحات التحريضية للوزير الإسرائيلي بن غفير، وندين أي تصريح عنصري".

وأضاف: "مثل هذه التصريحات تسبب ضررًا كبيرًا، خاصة عندما من يطلقها هم أشخاص في مناصب قيادية".

وكانت عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية بيلا حديد، قد نشرت تصريحات بن غفير عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يتابعها نحو 60 مليون شخص من مختلف أنحاء العالم.

وقالت بيلا، "في أي مكان وفي أي وقت وخاصة نحن في عام 2023، يجب أن تكون حياة أي شخص أكثر قيمة من حياة شخص آخر فقط بسبب أصله أو ثقافته أو بسبب كراهيته وعنصريته".

كما نشر إعلاميون من أنحاء العالم تلك التصريحات لبن غفير، واصفين إياها بالعنصريةـ، ما أثار ردود فعل كبيرة في شبكات التواصل الاجتماعي.