شاهد : ترامب ينشر صورته الجنائية من داخل السجن ويعلق عليها

وكالات

فعلت منصة "X" حساب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على موقعها، بعد أن أغلقته في عام 2021 إثر هجوم الكابيتول في السادس من يناير.

وفي أول تفاعل له على موقع التواصل الاجتماعي الذي كان يسمى سابقا "تويتر"، نشر ترامب اليوم الجمعة صورته الجنائية التي تم التقاطها داخل سجن في ولاية جورجيا خلال التوقيف الوجيز له بتهمتي الابتزاز والتآمر قبل ان يتم اطلاق سراحه لاحقا.

ويظهر الملياردير الجمهوري في الصورة وهو يحدق في الكاميرا بوجه عابس وعاقدا حاجبيه، وستسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

وأرفق ترامب الصورة برابط موقعه الإلكتروني الذي نشر فيه رسالة إلى الجمهور جاء فيها: "تم اعتقالي على الرغم من عدم ارتكابي أي جريمة. الشعب الأمريكي يعرف ما يجري. إن ما حدث هو استهزاء بالعدالة وتدخل في الانتخابات".

وأضاف: "يريد اليسار ترهيبك حتى لا تصوت لصالح سياسي خارجي يضع الشعب الأمريكي في المقام الأول. ولكن اليوم، دخلت إلى عرين الأسد برسالة واحدة بسيطة نيابة عن حركتنا بأكملها: لن أستسلم أبدا لمهمتنا لإنقاذ أمريكا".

ودعا الجمهور للتبرع للجنة ترامب لإنقاذ أمريكا المشتركة، قائلا: "إذا كان أداؤك سيئا بسبب الأشخاص الأشرار الذين يسيطرون على بلدنا الآن، فلا تفكر حتى في التبرع! ولكن إذا كان بإمكانك، يرجى المساهمة في طرد المحتال جو بايدن من البيت الأبيض وإنقاذ أمريكا خلال هذا الفصل المظلم من تاريخ أمتنا".

وفي وقت سابق، سلم دونالد ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وكانت المحكمة في ولاية جورجيا قد وجهت إلى ترامب و18 آخرين من مساعديه تهما بالتآمر من أجل إلغاء نتائج الانتخابات عام 2020. وفي حال إدانته في القضية، قد يواجه عقوبة أقصاها السجن 20 عاما.

وفي وقت لاحق نشر سجن مقاطعة فولتون بمدينة أتلانتا الأمريكية، بيانات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والتي أظهرت تغيرا في وزنه وحتى طوله منذ آخر اعتقال في أبريل الماضي.

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وأظهر سجل احتجاز ترامب أن طوله يبلغ 6 أقدام و3 بوصات (نحو 190 سنتيمترا) وهو طوله الذي أعلن عنه شون كونلي، الذي كان طبيب الرئيس السابق، بينما في آخر سجل اعتقال كشف أن طوله 6 أقدام وبوصتين (187.96 سم).

وفيما يخص وزنه، فالسجل كشف أنه يبلغ 215 رطلا (نحو 97 كيلوغراما)، بانخفاض قدر بنحو 13 كيلوغراما عن ما هو وارد في سجل الاعتقال السابق، وكان حينها يبلغ وزنه 240 رطلا (حوالي 109 كلغ).

كما تم تدوين تفاصيل أخرى عن ترامب، مثل رقمه التعريفي "السجين رقم Po1135809"، ولون عيونه (أزرق) والشعر (أشقر).

وظل الرئيس السابق في السجن لنحو 20 دقيقة فقط، حيث تم إنهاء الإجراءات الإدارية سريعا، قبل أن يدفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار ويغادر تحت حراسة أمنية مشددة.

وفي وقت سابق، سلم ترامب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون ليتم حجزه بتهم جنائية فيما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.