  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

الجمعة 25 أغسطس 2023 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة



رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الجمعة يكون صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول إسرائيلي يكشف عن موعد "اتفاق سلام مع السعودية"

وزارة الاقتصاد تحذر من تناول حمص سلطات العثماني بسبب تلوثه

الكشف عن نفق تحت الأرض تستخدمه أحدى العصابات الإجرامية في الناصرة

غانتس يطالب نتنياهو بإقالة بن غفير بصورة فورية

جوهانسبرج : انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس

أمريكية تطرد ابن أخيها من حفل زفافها لسبب غريب!

ميسي يقود إنترميامي للنهائي الثاني بعد ريمونتادا مُثيرة.. فيديو

الأخبار الرئيسية

F4Vymo9XsAAHLJV

شاهد : ترامب ينشر صورته الجنائية من داخل السجن ويعلق عليها

IMG_2527

الرئيس عباس : لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال الرامية لتكريسه وديمومته

العاروري : هزيمة ساحقة للاحتلال في أي حرب اقليمية قادمة و فتح حركة عظيمة وكبيرة ولها تاريخ مشرف

دول "بريكس" تدعو لمفاوضات لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودعم الاونروا

القناة 12 العبرية : يُمكن أن نوجه ضربة قاضية للمقاومة الفلسطينية ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية