حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة

رام الله / سما /

قالت دائرة الارصاد الجوية ان الجو اليوم الجمعة يكون صيفياً عادياً ، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية ودافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

السبت: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاحد: يكون الجو صيفياً عادياً ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول المعدل العام ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .