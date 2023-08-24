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العاروري: لن نستسلم أو نتنازل ومقاومتنا مستمرة

الخميس 24 أغسطس 2023 08:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
العاروري: لن نستسلم أو نتنازل ومقاومتنا مستمرة



غزة /سما/

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حمـاس" الشيخ صالـح العـاروري، أن كل ممارسات الاحتلال على مدار عقود لن تجدي نفعاً مع الشعب الفلسطيني.

وقال العاروري خلال لقاء تلفزيوني على قناة الأقصى الفضائية: "نحن لن نستسلم، وشعبنا لا ينوي الاستسلام، ولم يسبق له أن ناقش فكرة الاستسلام أبدا، نحن شعب لم يستسلم لقدره ويرضى بما يفرض عليه هذا الاحتلال".

وأضاف أن الاحتلال يريد أن يستأصل شعبنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ومقدساتنا، ويزرع مكانه هذا الزيف الذي أتوا به من كل أرجاء العالم، ولذلك لا نية لدينا أن نستسلم، ولا نية لدينا أن نتنازل.

 

وبين العاروري أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفةتقول إما أن ترضوا أن تكونوا عبيدا عندنا، وإماسنقتلعكم من هذه البلاد، ونحن نقول لهم ما دامتهذه الحرب استئصالية فالطارئ على هذه البلاد والمستجد والمحتل وشذاذ الآفاق الآتون من كل مكان في العالم هم الذين سيقتلعون ويذهبون كما حدث مع غيرهم من الغزاة والمستعمرين، ويبقى هذا الشعب.

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