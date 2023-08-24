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دول "بريكس" تدعو لمفاوضات لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودعم الاونروا

الخميس 24 أغسطس 2023 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
دول "بريكس" تدعو لمفاوضات لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ودعم الاونروا



جوهانسبرج/وكالات/

دعا زعماء دول "بريكس" المجتمع الدولي، اليوم الخميس، إلى دعم المفاوضات المباشرة التي تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطين ذات سيادة.

وطالب الإعلان الختامي الذي نشر بعد القمة، لدعم قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مبادرة السلام العربية الهادفة إلى تنفيذ حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطين ذات سيادة.

وأعرب زعماء دول "بريكس" عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في فلسطين، الناجم عن تصاعد العنف في سياق الاحتلال الإسرائيلي المستمر وتوسيع المستوطنات غير القانونية.

وأشاد رؤساء الدول بعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ودعوا إلى تقديم المزيد من المساعدات الدولية لتحسين الوضع الإنساني للشعب الفلسطيني.

ويشارك قادة 4 دول في القمة بصورة شخصية وهم الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بينما يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو، في حين يرأس الوفد الروسي المشارك في القمة وزير الخارجية سيرغي لافروف.

وبدأت فعاليات اليوم الثالث للاجتماع الدولي للقمة الخامسة عشرة "بريكس 2023"، اليوم الخميس، في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا.

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