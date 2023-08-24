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غانتس يطالب نتنياهو بإقالة بن غفير بصورة فورية

الخميس 24 أغسطس 2023 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يطالب نتنياهو بإقالة بن غفير بصورة فورية



القدس المحتلة/ سما/

طالب زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، بيني غانتس، اليوم الخميس 24-8-2023، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بإقالة وزير ما يُسمى "الأمن القومي"، ايتمار بن غفير.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية: "إن غانتس طالب نتنياهو بضرورة إقالة "وزير الأمن القومي" ايتمار بن غفير".

وقال غانتس "جب إقالة بن غفير واستبداله وتعيين وزير يريد ويستطيع التعامل مع الأزمة، كل دقيقة تمر هي قنبلة موقوتة".

جاء ذلك على خلفية تصاعد جرائم القتلى في المجتمع العربي في الداخل المحتل، حيث يتولى مهام شرطة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير.

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