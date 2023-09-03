البنك الإسلامي الفلسطيني الراعي الاستراتيجي لمهرجان صيف نابلس 2023

رام الله/ سما/

برعاية استراتيجية من البنك الإسلامي الفلسطيني، من المقرر أن تنطلق فعاليات مهرجان صيف نابلس 2023 وذلك يوم الأربعاء، في حدائق منتزه جمال عبد الناصـر بمدينة نابلس وتستمر لغاية يوم الأحد الموافق 3/9/2023.

وجرى الإعلان عن برنامج فعاليات المهرجان خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر بلدية نابلس بحضور رئيس البلدية د. سامي حجاوي وعدد من أعضاء المجلس البلدي وممثلي المؤسسات الشريكة والراعية ووسائل الإعلام، فيما حضر من جانب البنك مساعدا المدير العام زايد شقير وحاتم عرينات.

وفي تعقيبه على رعاية البنك الإسلامي الفلسطيني لفعاليات المهرجان، قال مدير عام البنك د. عماد السعدي إن هذه الرعاية تأتي بهدف إنجاح المهرجان؛ لما له من أهمية في دعم تسويق المنتجات الوطنية وتحريك العجلة الاقتصادية.

وأضاف السعدي:" رعايتنا للمهرجان تأتي في إطار مسؤوليتنا وحرصنا على دعم المنتجات والصناعات الوطنية، وبكل تأكيد يشكل المهرجان فرصة للتواصل المباشر مع المجتمع المحلي و تبادل الخبرات والأعمال مع أهم الشركات ذات العلامات التجارية الرائدة في فلسطين، وهو ما من شأنه تعزيز التعاون بين هذه الجهات وبما يخدم تحقيق التنمية الاقتصادية".

ودعا السعدي زوار المهرجان لزيارة جناح البنك الإسلامي الفلسطيني للتعرف من خلاله على أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية التي يقدمها البنك والتي تلبي احتياجاتهم وتواكب متطلبات العصر.

وينظم مهرجان "صيف نابلس" بالشراكة مع المراكز الثقافية في بلدية نابلس وبدعم من جمعية حماية المستهلك في نابلس ووزارة الاقتصاد الوطني ونقابة أصحاب شركات ومصانع ومستودعات التجميل وبتنظيم من قبل شركة إفنتف لإدارة الحدث، وسيضم عشرات العلامات التجارية من مختلف القطاعات وبما يشمل الصناعات الوطنية الرئيسية والحرف اليدوية والمشاريع الريادية والمأكولات الشعبية وغيرها، كما سيجري خلاله تنظيم فعاليات تناسب مختلف أفراد العائلة.

وتتمحور رسالة ورؤية البنك الإسلامي الفلسطيني بالتميز في تقديم الحلول المصرفية والاستثمارية العصرية والآمنة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كما يضع استراتيجيةً مدروسةً للمضي في عملية التحول الرقمي أثمرت عن إطلاق خدماتٍ رقمية رائدة من خلال بيئةٍ سهلة وآمنة تعزز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات، كما يعتبر البنك أوسع شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين تضم 43 فرعاً ومكتباً و100 صرافٍ آلي.