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جوهانسبرج : انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس

الخميس 24 أغسطس 2023 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوهانسبرج : انضمام ست دول جديدة إلى مجموعة بريكس



وكالات / سما/

أعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم الخميس، خلال قمة لمجموعة "بريكس" في جوهانسبورغ، انضمام ست دول جديدة إلى المجموعة المؤلفة من (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).

وتلتحق كل من إيران، والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، والأرجنتين، وإثيوبيا، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/ يناير 2024 بمجموعة الدول الناشئة الساعية إلى تعزيز نفوذها في العالم.

وقال رامابوزا أمام القمة "لقد قررنا دعوة جمهورية الأرجنتين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إثيوبيا الديموقراطية الاتحادية، وجمهورية إيران الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة بريكس".

وأضاف أن العضوية "ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2024".

هيمنت الدعوات الرامية إلى توسيع مجموعة بريكس على جدول أعمال قمتها التي استمرت ثلاثة أيام وكشفت عن الانقسامات بين الكتلة بشأن وتيرة ومعايير قبول أعضاء جدد.

وقال رامابوزا إن المجموعة التي تتخذ قراراتها بالإجماع، اتفقت على "المبادئ التوجيهية لعملية توسيع بريكس ومعاييرها وإجراءاتها".

وتقدم ما يقرب من عشرين دولة بطلب رسمي للانضمام إلى المجموعة التي تمثل ربع الاقتصاد العالمي وأكثر من ثلاثة مليارات نسمة.

ويشارك نحو 50 رئيس دولة وحكومة آخرين في القمة التي تختتم أعمالها اليوم الخميس.

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