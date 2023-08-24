جامعة "خضوري" تحصد جائزة أفضل شركة طلابية على مستوى الجامعات الفلسطينية

طولكرم / سما /

حصل فريق الشركة الطلابية (SAFETECH) من جامعة فلسطين التقنية خضوري، على أفضل شركة طلابية في المسابقة التي نظمتها مؤسسة إنجاز فلسطين على مستوى الجامعات المحلية.

وأوضحت الجامعة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن هذا الإنجاز يأتي بتضافر الجهود والشراكة بين مؤسسة إنجاز فلسطين التي تنظم هذا النشاط السنوي في الجامعات والمدارس على مستوى الوطن، وبين مركز تكنولوجيا التعليم والإبداع بالجامعة الذي احتضن المشروع وعمل على توفير كل التسهيلات والتوجيهات والتدريبات اللازمة لإنجاحه، بالتعاون مع شركة التيسير الدولية للأعمار ممثلة بالمهندس علي عودة.

وعبر مساعد رئيس الجامعة للريادة والإبداع والتميز رزق استيتة عن تبريكات رئاسة الجامعة وتهنئتها للفريق الفائز، معتبرا هذا الإنجاز إضافة جديدة إلى إنجازات متواصلة تحصدها الجامعة على أكثر من صعيد.

وأكد حرص إدارة الجامعة على تأهيل طلبة الجامعة لبناء مستقبلهم من خلال تشبيكهم وتدريبهم على خوض تجارب فريدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ليكونوا أصحاب أعمال ناجحين جنبا إلى جنب مع التحصيل الأكاديمي.

من جانبه، قال مدير مركز تكنولوجيا التعليم والإبداع في الجامعة أمجد المصري، إن الشركة الطلابية (SAFETECH)، أسسها في جامعة فلسطين التقنية 16 طالبا وطالبة من مختلف التخصصات، بدأت من فكرة تطوير وسائل السلامة العامة وأدواتها، واستطاع الفريق تحويل هذه الفكرة إلى منتج يمكن تصنيعه على شكل خوذة آمنة لاستخدام المهندسين والعمال في أماكن العمل، وهي مزودة بمجسات استشعار لإرسال تنبيهات مبكرة إلى المسؤول في حال تعرض أحد العمال لأي خطر، إضافة إلى محدد المكان وإرسال رسائل قصيرة، كما يمكن التحكم بها يدويا، وهي مزودة بشاحن مزدوج يعمل من خلال الطاقة الشمسية، وشاحن USP.

من ناحيته، عبر مدير عام الشركة الطلابية محمد عيسى عن فرحته بهذا الفوز، قائلا: إن هذا الفوز جاء نتيجة عمل جماعي وتعاون دؤوب بين أفراد الفريق وبدعم من مركز تكنولوجيا التعليم والإبداع بالجامعة، ومؤسسة إنجاز فلسطين، وشركة التيسير الدولية للأعمال، ويُعتبر ذلك خطوة هامة لفتح أفق للفريق، لتكوين شركة ناشئة تحقق لهم فرص عمل حقيقية.

وأشار إلى أن فريق الشركة الفائز يضم كلا من: يارا قب، وتاله جرادات، وريان سليم، وتالا تاية، ورغد خليل، وأيهم حبايبك، وربيع قشوع، ومحمد خضر، وآيات حمادة، ونعم نبتيتي، وتاليا منصور، ومريم مصلح، ونور سلمان، ومصطفى حسن، وانفراج شريف، موضحا أن جميع أعضاء الفريق يلتزمون بأدوار إدارية وتقنية وفنية وإعلامية وترويجية ضمن قواعد وعمل الشركات الناشئة وأسسها، إذ تأهل الفريق لمسابقة إنجاز العرب في قطر.