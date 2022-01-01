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الاحتلال يفرج عن الأسير الفسيسي من الخليل

الخميس 24 أغسطس 2023 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

أفرجت قوات الاحتلال اليوم عن الأسير أكرم يوسف الفسيسي (34 عاماً) أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في بلدة إذنا قضاء الخليل بالضفة المحتلة بعد أن أمضى 21 شهراً في الاعتقال الإداري في سجون الاحتلال.

وكانت محاكم الاحتلال قد جددت الاعتقال الإداري لـ4 مرات بحق الأسير الفسيسي، علماً أن قوات الاحتلال اعتقلته عقب مداهمة منزله بتاريخ 1-1-2022م.

جدير بالذكر أن الأسير الفسيسي متزوج ولديه خمسة أطفال، وأمضى في سجون الاحتلال ما يقارب 10 أعوام في سجون الاحتلال، كما شارك في معركة الإضراب عن الطعام رفضاً للاعتقال الإداري.

#الخليل #الاحتلال #محاكم الاحتلال #أكرم الفسيسي

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