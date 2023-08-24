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بشارة: إنجاز جديد في قضية مرفوعة ضد السلطة قيمتها مليار دولار

الخميس 24 أغسطس 2023 12:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بشارة: إنجاز جديد في قضية مرفوعة ضد السلطة قيمتها مليار دولار



رام الله / سما /

أعلن وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، عن تحقيق إنجاز جديد في ملف القضايا المرفوعة على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، في الولايات المتحدة الأميركية والمتمثل في إسقاط قضية (Levine).

وأكد بشارة أن قضية (Levine) سُجلت في المحاكم الأميركية عام 2021، إذ طالب المدعون بتعويضات قيمتها مليار دولار، بادعاء مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن عملية تمت في القدس عام 2014.

وأضاف: "إن الإنجاز القانوني تحقق رغم مساندة الإدارة الأميركية لموقف المدعين".

وتقدم بشارة بالشكر إلى فريق المحامين الذي يقوم بالدفاع عن موقف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، ونجاحهم حتى اللحظة في دحض 30 حكما قضائيا خلال السنوات الماضية، وإسقاط قضايا مرفوعة ضدهما بما لا يقل عن 4.5 مليار دولار من المطالبات القضائية.

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