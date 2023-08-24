عمر خيرت يعلن انسحابه من حفل التجمع

وكالات / سما /

أعلن الموسيقار عمر خيرت عن انسحابه من الحفل الذى كان مزمع إقامته اليوم فى فندق كمبنسكى، نظرا لسوء تنظيم الحفل من قبل الشركة المنظمة وعدم احترامها له ولجمهوره. ذلك ويعتذر الموسيقار لجمهوره عما حدث، ويعتبر ذلك غير لائق بالجمهور أو به والفرقة الموسيقية .

وكان الحفل من المقرر أن يبدأ فى الثامنة والنصف، وقد شهد تكدسا شديدا من الجمهور على بوابات الدخول منذ السادسة، وامتدت صفوف الحضور لمسافات طويلة أمام القاعة حتى يتسنى لهم الوصول للمقاعد المخصصة، والتى لم تكن كافية للأعداد المتواجدة، مما أثار استياء الكثيرين وبدأت تتعالى الأصوات.

وأكد الجمهور أن الرسم الموضح على الصفحة المخصصة بالحجز يظهر القاعة على أنها مدرجة عكس ما وجدوه، وهى صفوف متساوية ممتدة بعرض القاعة التى تستوعب ما يقرب أو يزيد عن ألف فرد، وهو ما اعتبره الجمهور لا يليق بقيمة الموسيقار الكبير، وأن حفلاته التى تقام فى الأماكن العامة مثل محكى القلعة تتسم بالاحترافية وحسن التنظيم.

وكان الموسيقار عمر خيرت أحيا حفلا موسيقيا ضخما، فى مهرجان العلمين بدورته الأولى تحت شعار "العالم علمين"، واستقبل الجمهور بتصفيق حار فور صعوده على المسرح.

وحضر الحفل كل من الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية.